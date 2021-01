ROMA. «È una crisi che avviene in una fase cruciale del nostro paese quando la pandemia è in pieno corso, tante famiglie stanno soffrendo per la perdita dei propri cari.

Confesso di avvertire un certo disagio: son qui oggi non per annunciare sostegno a cittadini e imprese, non per illustrare il #Recoveryplan ma per provare a spiegare una crisi di cui i cittadini e io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento".

Un grande uomo, il nostro grande Presidente. Per noi o Conte o voto!» E' quanto afferma in un post sociale la deputata molisana Rosa Alba Testamento.