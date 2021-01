Camion perde carico di grano sulla statale 87 a Termoli

TERMOLI. Ancora disagi sulla statale 87 a Termoli, a poca distanza dal tratto dove in mattinata c'era stato lo scontro tra Tir e macchina. Un mezzo pesante che trasportava grano per cause al vaglio delle forze dell'ordine ha perso parte del carico. Strada provvisoriamente chiusa per permettere ai mezzi di soccorso, tra cui i Vigili del fuoco, di intervenire e liberare la carreggiata.