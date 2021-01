In Molise si cercano medici, ma all’appello non risponde nessuno

CAMPOBASSO. Ancora difficoltà per l'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) nel reperire il personale medico. L'ennesima 'fumata nera' riguarda l'avviso, per soli titoli, pubblicato dall'Asrem il 12 novembre 2020 attraverso il quale si cercavano 10 medici della disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza da assumere a tempo determinato.

Nessuno ha risposto. Non è la prima volta che le richieste di disponibilità rivolte ai camici bianchi vanno deserte. Tra i casi più recenti quello per l'assunzione a tempo determinato di due medici per la disciplina di Malattie infettive. (Fonte: ANSA).