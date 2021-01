SAN MARTINO IN PENSILIS. In data odierna è avviato in via sperimentale il senso unico di marcia su via Croce a San Martino in Pensilis.

Un intervento sulla viabilità cittadina per rendere sostenibile, dal punto di vista ambientale e della sicurezza residenziale, la percorrenza della stessa.

Gli agenti di polizia Municipale di San Martino in Pensilis con l'affiancamento dei volontari del Sae112 opereranno dalla data odierna fino a mercoledì 20 gennaio per informare e comunicare alla cittadinanza la corretta viabilità della stessa.