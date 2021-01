Registro Tumori: «I primi frutti di un lungo lavoro»

CAMPOBASSO. «Apprendo con enorme gioia le comunicazioni del responsabile scientifico del Registro Tumori, il dott. Carrozza». Esprime soddisfazione Patrizia Manzo, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.



«Dopo anni di volontariato, di attenzione e determinazione da parte dei medici, delle associazioni, dei cittadini, dopo 8 anni di dibattiti e confronti costruttivi in Aula, siamo giunti ad inviare i dati ad Airtum per l'accreditamento del registro tumori molisano.



Sin dall'inizio del mio ingresso in Consiglio regionale non ho mai smesso di farmi portavoce dell'importanza di lavorare a questo progetto. L’ho sempre tenuto a cuore, insieme a chi ha fatto di tutto per mettere in piedi il sistema. Non a caso l’ultima richiesta in tal senso l'ho posta di recente all’attenzione del Tavolo Covid, presso la presidenza del Consiglio regionale.



A quanti dicevano che doveva ancora essere istituito, dichiarazioni avventate perché strumentali e viziate da opportunismo politico (eh già, c'è anche chi 'maneggia' questi argomenti per proprio tornaconto), ho sempre spiegato che i dati raccolti dovevano essere caratterizzati da scientificità e standardizzazione della raccolta, così da permettere l'accreditamento ad Airtum.



Ma ora finalmente ci siamo! Occorre però non fermarsi, mettere a sistema il registro e renderlo un faro per la programmazione del territorio e la pianificazione della prevenzione.



Voglio quindi dire grazie a tutte le persone che hanno lavorato a testa bassa per il raggiungimento di questo straordinario obiettivo. Andiamo avanti!