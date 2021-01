Il Covid strappa agli affetti Nicola D'Addario, per 40 anni sulle piazze del Molise

SAN SALVO. Si è spento all'età di 64 anni Nicola D'Addario, noto imprenditore di Abruzzo e Molise. Era ricoverato a Chieti dopo aver contratto il Covid. Le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente ed è deceduto la scorsa notte.

Molto conosciuto per via della sua attività di vendita di porchette a gestione familiare. Da oltre 40 anni in tutto il territorio non c'erano feste senza la tradizionale porchetta della famiglia D'Addario. Partiti da Carpineto negli anni 70', negli anni 90' lui Paolo e Nando hanno aperto anche la ditta DaCa nella zona industriale di San Salvo. I funerali avranno luogo giovedì 21 gennaio alle ore 15, presso la chiesa di San Giuseppe a San Salvo. La salma sarà tumulata nel cimitero di Carpineto Sinello, suo paese di origine.

Condoglianze alla famiglia da parte della nostra redazione.