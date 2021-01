ROMA. «Oggi al Question time ho interrogato il Ministro Costa sulla necessità di revisionare il decreto legislativo che individua i siti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi attraverso il coinvolgimento delle comunità locali nella scelta dei criteri. È fondamentale per dare una risposta legislativa in linea con le aspirazioni dei territori anche tenuto conto dei limiti imposti dalla pandemia». È quanto dichiarato dalla deputata Italia Viva Giuseppina Occhionero.