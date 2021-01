La minoranza consegnerà domani in Comune il nuovo striscione su Giulio Regeni

TERMOLI. Tutti i gruppi di minoranza del Comune di Termoli, domani venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 10, consegneranno presso il Comune di Termoli lo striscione "Verità per Giulio Regeni", già esposto in precedenza e rimosso dal vento. Lo striscione sarà riposizionato in attuazione della univoca volontà del Consiglio Comunale, espressa nel 2020 con delibera apposita.

Saranno presenti i consiglieri di minoranza e i cittadini che hanno sostenuto all'iniziativa.