Clima, Occhionero (Iv): “Rientro Usa accordo Parigi vera svolta grazie a Biden”

ROMA. "Il rientro degli Usa nell’accordo sul clima di Parigi, deciso come primo atto dal neopresidente Biden, rappresenta una grande notizia e una vera svolta. Dopo l’interruzione voluta da Trump, si può riprendere il percorso iniziato nel 2015, con la presidenza Obama, per lavorare in maniera concreta e incisiva al contenimento del surriscaldamento globale". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero, componente della commissione Ambiente alla Camera.

"Avere gli Stati Uniti di nuovo al fianco - prosegue Occhionero - Nella dura battaglia contro i cambiamenti climatici è fondamentale: proprio su temi come quello ambientale è doveroso che l’Europa e l’Italia abbiano un fortissimo rapporto di collaborazione con il governo americano. Il Governo italiano dia il massimo sostegno alla svolta decisa da Biden".