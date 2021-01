TERMOLI. Sezione AIA di Termoli “Daniele Rettino”, anche quest’anno offre l’opportunità di iscriversi e partecipare gratis al corso per permettere a tutti i ragazzi e tutte le ragazze dai 15 ai 35 anni di sperimentare nuove esperienze diventando arbitri. Ad ogni associato verrà dati divisa, materiale ufficiale, tessera per l’ingresso gratuito a tutti gli stadi d’Italia e per ogni partita gli verrà restituito il rimborso spese.

Per di più, coloro che frequentano le superiori, ogni fine anno scolastico potranno ritirare l’attestato di qualifica per il credito scolastico.

Per info chiamare il numero: +39 349 061 1250

O scrivere una mail all’indirizzo: termoli@aia-fgc.it

“Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio nella loro vita. Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita.”