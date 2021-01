Montenero, al via la lettura dei contatori d’acqua

MONTENERO DI BISACCIA. Si avvisa la cittadinanza che sono iniziate da una settimana circa le operazioni di lettura dei contatori dell'acqua potabile.

A questo proposito informiamo che una persona appositamente incaricata dal Comune si sta recando in tutte le abitazioni dei monteneresi, munita di apposito tesserino di riconoscimento, per effettuare le letture. Invitiamo quindi tutti i cittadini a collaborare, sapendo inoltre che il ragazzo incaricato, in caso di assenza del proprietario di casa, lascerà un modulo con i recapiti personali e del Comune, grazie ai quali si potranno consegnare in autonomia i dati richiesti.