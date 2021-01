L’Istituto Comprensivo Difesa Grande è “Scuola Virtuosa”

TERMOLI. L’Istituto Comprensivo di Difesa Grande è “Scuola Virtuosa”. L’attestato è stato rilasciato dal Miur e certifica il traguardo raggiunto dall’istituto sui temi relativi all’uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali per essersi dotata in data 01/04/2020 -16:52 di un proprio documento di ePolicy recante le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, in particolare specificando le misure per la prevenzione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali, nonché quelle relative alla loro rilevazione e gestione.