«Sì a scuola in presenza ma si rivedano i trasporti», la Casa dei diritti a fianco degli studenti

TERMOLI. «Sì alla scuola in presenza ma si riveda il piano dei trasporti». Con queste parole la “Casa dei diritti delle persone” affronta il tema scottante dei trasporti scolastici.

«Oggi vogliamo scendere in campo al fianco degli studenti del basso Molise che da giorni stanno denunciando la grave situazione dei trasporti che riguarda la nostra regione.

Il rientro in classe con la didattica in presenza al 75%, infatti, avrebbe dovuto portare con sé, necessariamente, anche il mettere mano alla situazione dei trasporti.

Così, invece, non è stato, come affermano le denunce dei rappresentanti degli studenti che hanno portato alla ribalta la condizione di autobus pieni, con rischio assembramenti e praticamente nessun distanziamento sociale.

Come Casa dei Diritti ribadiamo la nostra ferma contrarietà alla didattica a distanza e la necessità per i ragazzi di tornare in presenza tra i banchi di scuola. Ma ribadiamo anche che deve essere un ritorno fatto in sicurezza perché il rischio del contagio è ancora troppo elevato.

Ci schieriamo, quindi, al fianco degli studenti chiedendo a gran voce che venga rivisto il piano dei trasporti urbano ed extraurbano per venire incontro alle necessità degli studenti ed evitare assembramenti e rischi di contagio.

Se conosci, o sei stato vittima, di situazioni di difficoltà contattaci alla mail tiascolto@lacasadeidiritti.it

Le parole muoiono se non vengono ascoltate»