Il vento fa cadere pannelli dal plesso del liceo di Casacalenda

CASACALENDA. Raffiche improvvise di forte vento che provocano danno e creano pericoli. E’ quanto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in basso Molise e in generale su tutta la regione. Peggioramento meteo e a Casacalenda si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano. Sono saltati dei pannelli di rivestimento della parete all' Istituto omnicomprensivo di Casacalenda, nel presso delle scuole superiori.