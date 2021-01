Casi di Covid a Petacciato, fino al 2 febbraio un paio di classi della primaria "a distanza"

PETACCIATO. Due casi di Covid a Petacciato e il sindaco Roberto Di Pardo interviene subito, chiudendo due classi della scuola primaria: «atteso che nell’odierno primo pomeriggio si è venuti a conoscenza di un caso di positività riconducibile al mondo della scuola; sentito il dirigente scolastico; con ordinanza sindacale n.4 del 23 gennaio 2021, in corso di pubblicazione, si è disposta la chiusura, in via precauzionale, da lunedì 25 gennaio 2021 e fino a martedì 2 febbraio 2021 delle classi IV A e IV B della Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “V.Cuoco” di Petacciato; in conformità e nel rispetto della profilassi sanitaria prevista dalla ASREM competente ed in attesa di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute n.0032850 del 12/10/2020 e dalla nota ASREM n.0105794 del 29/10/2020. Disposizioni per l’effettuazione dei tamponi ed eventuali quarantene saranno prescritte dall’ASREM competente. Si raccomanda a tutti i soggetti coinvolti di rispettare, in attesa dell’effettuazione di eventuali tamponi e delle prescrizioni da parte del competente dipartimento ASREM, l’isolamento domiciliare».