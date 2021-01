Tamponamento in via Martiri della Resistenza, soccorsa 41enne

TERMOLI. Incidente stradale nella mattinata di oggi, tra le 8.30 e le 9. Un tamponamento è avvenuto in via Martiri della Resistenza. Sul posto forze dell'ordine e 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Soccorsa una 41enne, che peraltro è stata medicata sul posto, ha rinunciato al trasferimento al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Lievi disagi alla circolazione in un orario piuttosto trafficato.