Scontro di sera tra due auto sulla Bifernina, intervengono Polizia stradale e Carabinieri

TERMOLI. Incidente in prossimità dello svincolo per Lupara lungo là fondovalle del Biferno nella tarda serata di ieri. Per circostanze ora al vaglio dei Carabinieri e della Polstrada intervenuta sul posto forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia due auto si sono scontrate finendo la loro corsa a bordo strada. Sul posto anche il 118, ma per fortuna non ci sono state conseguenze di rilievo per gli occupanti.