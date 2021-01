Tar Molise, il Presidente Silvestri va via dopo 5 anni: il saluto di Roberti

CAMPOBASSO. Terminerà tra qualche giorno l’esperienza di Presidente del Tar del Molise del dott. Silvio Ignazio Silvestri, apprezzato Magistrato che ha lavorato per un quinquennio sul e per il nostro territorio. Sono felice di leggere dalla sua lettera di saluti come abbia sottolineato che il Molise sia “una regione vivace”.

Al dott. Silvestri va il mio più sincero saluto, unitamente a quello di tutta la comunità provinciale, e il ringraziamento per l’attività svolta alla presidenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, continuando il proprio costante e importante lavoro anche durante l’ultimo difficile anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria.