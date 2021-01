ROMA. «Sul tema del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi teniamo alta l'attenzione!» Lo afferma la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

«È necessario coinvolgere le comunità locali interessate e bisogna cambiare il passo rispetto a decisioni centealistiche che non assecondano le vocazioni territoriali. L'elenco delle aree pubblicato da Sogin e la consultazione dello stesso, anche per i limiti imposti dalla pandemia, risulta compressa e ridotta. Il nostro deposito unico prevede, secondo quanto previsto dalla Cnapi, lo stoccaggio, nel medesimo sito, di rifiuti radioattivi a bassa intensità e di quelli a alta e media attività. Ne parlo in aula con il Ministro Costa».