CIVITACAMPOMNARANO. Un autocarro è uscito fuori strada a causa del manto stradale innevato: è accaduto questa mattina, martedì 26 gennaio, sulla SP 163. Il conducente del tir ha perso il controllo del mezzo a causa della neve che si era depositata, copiosa, sulla strada.

La sua corsa è terminata fuori strada, per fortuna senza conseguenze gravi né per il conducente né per l’autocarro. La provinciale è rimasta chiusa per permettere la rimozione del mezzo, eseguita dall’Autorità Giudiziaria e dai Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso.

Sul posto anche i Carabinieri di Civitacampomarano e una squadra dell’Anas.