Consiglio regionale: discussioni su dializzati, trattamenti sanitari, affitti e eolico

CAMPOBASSO. Presieduto dal Presidente Salvatore Micone, si è riunito oggi il Consiglio regionale che ha provveduto ad approvare quattro atti di indirizzo sul trasporto dei dializzati, sulle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, sul pagamento degli affitti per gli inquilini delle case di edilizia popolare e sulla realizzazione di un nuovo impianto eolico a Santa Croce di Magliano.

In apertura di seduta il Consigliere Andrea Greco ha chiesto ed ottenuto dall’Aula l’iscrizione, tra gli argomenti da trattare oggi, di una sua mozione da lui presentata - e sottoscritta poi dai Consiglieri Calenda, Nola, De Chirico, Primiani, Fontana - avente ad oggetto “Trasporto dializzati presidio ospedaliero di Agnone”.

L’atto di indirizzo è stato illustrato all’Aula dallo stesso primo firmatario, sono quindi intervenuti per dichiarazione di voto i Consiglieri Fanelli, Calenda e il Presidente della Giunta Toma. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.

La mozione prende innanzitutto atto che da febbraio il Distretto Sanitario n. 3 di Isernia ha comunicato che non verrà più garantito il servizio di trasporto dei pazienti dell’area di Agnone che effettuano trattamento dialitico (dal proprio domicilio al Centro Dialisi del P.O. della città alto molisana). L’Assise, considerato i disagi che tale sospensione potrebbe avere sull’utenza, impegna il Presidente della Regione ad attivarsi immediatamente presso il Commissario ad acta per il rientro dal deficit sanitario e l’A.S.Re.M. affinché: venga garantito, con continuità e senza alcuna interruzione, il servizio trasporto dializzati presso il P.O. di Agnone; venga garantito, ovvero potenziato, lo stesso servizio pubblico presso gli altri P.O. della regione Molise, per le considerazioni già espresse in premessa.

Il Consigliere Patrizia Manzo ha poi illustrato all’Aula una sua mozione, a firma anche dei Consiglieri Primiani e De Chirico, ad oggetto "Approvazione del "Regolamento per l'istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (DAT)". È intervenuto per dichiarazione di voto il Presidente della Regione Toma.

Con la mozione, che è stata approvata all’unanimità, si impegna il Presidente e la Giunta regionale a fornire tempestiva informativa al Consiglio regionale su ogni adempimento intrapreso sulla tematica relativa al regolamento per l’istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (DAT).

Il Consigliere Aida Romagnuolo ha quindi illustrato all’Aula un suo ordine del giorno, avente ad oggetto "COVID 19 - sospensione pagamento affitti, morosità e recupero crediti per gli inquilini delle case di Edilizia Popolare - IACP Molise, a far data dal mese di dicembre 2020 fino al 30 aprile 2021". Sono intervenuti per dichiarazione di voto i Consiglieri Greco, Calenda, Nola, Manzo, del Sottosegretario Di Baggio, dell’Assessore Pallante e del Presidente della Regione Toma.

L’odg, emendato a seguito della discussione generale, è stato approvato all’unanimità.

Con l’atto di indirizzo il Consiglio, considerato che l’emergenza COVID-19 in questo momento interessa gran parte dei cittadini molisani e, sono tante le famiglie che hanno perso o momentaneamente sospeso l’attività lavorativa a causa dei blocchi e delle restrizioni imposte per arginare il diffondersi della pandemia e, di conseguenza, il problema del reddito sta per diventare anche un serissimo e gravissimo problema abitativo, impegna il Presidente Giunta Regionale ad un immediato interessamento al fine di addivenire alla sospensione del pagamento dei canoni di locazione, alla sospensione del recupero credito forzato avvenuto tramite gli organi giudiziari, per coloro che ne fanno richiesta e che hanno tra i requisiti un reddito basso ovvero che non hanno alcuna fonte di reddito per motivi sopraggiunti a causa del Covid. Si conferisce ancora impegno affinché ci si attivi per agevolare l’accesso alla morosità incolpevole per gli inquilini assegnatari della case di edilizia popolare IACP Molise, a far data dal mese di gennaio 2021 fino al mese di aprile 2021 e di dilazionare in minime rate il pagamento degli affitti eventualmente sospesi, senza ulteriori aggravi.

Impianto eolico a Santa Croce, Ministero dell’Ambiente avvia iter autorizzativo

Sempre il Consigliere Aida Romagnuolo, infine, ha illustrato una suo un ordine del giorno, avente ad oggetto; “realizzazione di un impianto eolico nel territorio di Santa Croce di Magliano". Sono intervenuti per dichiarazione di voto i Consiglieri Facciolla, Manzo, Iorio, il Sottosegretario Di Baggio, l’Assessore Pallante e il Presidente della Giunta Toma.

Con il provvedimento di indirizzo, l’Assemblea consiliare in considerazione del fatto che da qualche giorno il Ministero dell’Ambiente ha avviato una valutazione per l’autorizzazione ambientale di un impianto eolico composto da ben dieci aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nel Comune di Santa Croce di Magliano, in località Piano Palazzo, Piano Moscato, Colle Passone e Piano Civolla e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Santa Croce di Magliano e Rotello, impegna il Presidente della Giunta regionale ad un immediato interessamento al fine di porre in essere tutte le iniziative atte ad una repentina approvazione del Regolamento attuativo del Piano Energetico Regionale al fine di una puntuale e migliore tutela del nostro territorio.

Nel corso dei lavori della seduta il Presidente Toma ha dato comunicazione all’Aula che nell’ambito della creazione dei tavoli tematici costituiti presso la Conferenza delle Regioni funzionali alla cabina di regia per il nuovo Patto della salute, il Molise è stato inserito in quello relativo alla riforma del DM 10. Il Molise ha chiesto anche di entrare nel tavolo della medicina territoriale e in quello dei Commissariamenti. Le decisioni per queste due richieste verranno assunte prossimamente in seno alle strutture demandate della Conferenza.

Il Presidente ha anche dato notizia che il Commissario nazionale per l’emergenza Covid gli ha comunicato ufficialmente che nell’ambito della redistribuzione del vaccino per le settimane che vanno dall’8 a 22 febbraio, al Molise verranno assegnate un totale di 11 490 dosi, tra quelle fornite da Pfizer, 8190, e Moderna, 3300. La redistribuzione delle dosi tra le singole regioni in disponibilità del sistema Paese, è basato sul criterio della proporzione della popolazione. Il Molise ha indice percentuale o,5.

Il Presidente della Regione ha dato poi informazione all’Assemblea anche sulla posizione assunta dalle Regioni del mezzogiorno sul Recovery Plan.