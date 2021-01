ROMA. Si conferma la discesa del rapporto tamponi-positivi in Italia, almeno una buona notizia, dopo l'incertezza su vaccini e scenario politico di queste settimane. Da ieri sono stati processati 257.034 tamponi, con 10.593 contagi e 19.526 guariti. Positivi attuali in discesa a 482.417. I decessi sono stati 541.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 110 sui 136 della regione, a fronte dei 131 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.

Campobasso con 155 casi ancora positivi.

Seguono 95 casi a Termoli

58 casi di contagio a Isernia.

56 Frosolone

55 Campomarino

53 Ripalimosani

43 Sant’Elia a Pianisi

30 Cercemaggiore

29 Trivento, Bojano

24 Castelmauro

23 Baranello

19 Macchiagodena

16 Sant’Elena Sannita

15 Santa Croce di Magliano, Venafro

13 Palata, Petacciato

12 Civitacampomarano, Larino

11 Campodipietra, Ferrazzano, Pietracatella.

10 Vinchiaturo, Riccia, Macchia d’Isernia, Sessano del Molise

9 Gambatesa

8 Castelbottaccio, Pietrabbondante, Busso, Spinete.

7 Montenero di Bisaccia, Pozzilli, Mirabello Sannitico, Agnone, Mafalda, Bagnoli del Trigno.

6 Toro, Acquaviva Collecroce, Colle D’Anchise, Fossalto.

5 a Sant’Agapito, Pettoranello del Molise, Sesto Campano, Pesche, Limosano, San Martino in Pensilis, Monteroduni, Salcito, Poggio Sannita, Casalciprano, Castropignano, Pescolanciano, Tufara.

4 Fornelli, Castel del Giudice, Tavenna, Miranda, Cercepiccola, San Giuliano di Puglia, Rocchetta al Volturno.

3 a Casacalenda, Guardialfiera, Torella del Sannio, Montefalcone nel Sannio, Montecilfone, Campolieto, Colletorto, Rotello, Civitanova del Sannio, Filignano, Forli del Sannio, San Giovanni in Galdo, Bonefro (il sindaco precisa che in paese come residente o domiciliato c'è un solo caso).

2 Sant’Angelo del Pesco, Gildone, Macchia Val Fortore, San Giuliano del Sannio, Jelsi, Cerro al Volturno, Castellino del Biferno, Lupara, Castel San Vincenzo, Capracotta, Campochiaro, Lucito, San Massimo, Portocannone, Ururi.

1 Petrella Tifernina, Duronia, San Pietro Avellana, San Felice del Molise, Carovilli, Castelpetroso, Roccasicura, Oratino, San Biase, Montagano, Roccamandolfi, Morrone del Sannio, Montorio nei Frentani, Pescopennataro, Montenero Val Cocchiara, Santa Maria del Molise, Guardiaregia, Sepino, Chiauci, Monacilioni.

15 fuori regione: 2 Roma, 1 Celenza Val Fortore (Fg), 1 Poggio Imperiale (Fg), 3 Calvi Risorta (Ce), 1 Monteleone di Puglia (Fg), 1 Foggia, 1 Fontegreca (Ce), 1 Gallo Matese (Ce), 1 Sant’Angelo Lodigiano (Lo), 1 Cetraro (Cs), 1 Gamberale (Ch), Serracapriola (Fg).