Tre classi delle scuole superiori di Larino con didattica a distanza causa Covid

LARINO. L'amministrazxione Puchetti informa la cittadinanza che nelle ultime 24 ore sono emerse 3 nuove positività in città.

«Se per una, il contagio si può far risalire ad un contatto con un familiare già positivo, per gli altri due sembra più difficile tracciarne epidemiologicamente l'origine.

In considerazione di tale ultima analisi il dirigente scolastico Antonio Vesce mi ha comunicato di aver disposto la didattica a distanza per la seconda b del liceo scientifico, per il primo classico e per la quinta a del liceo scientifico.

Gli studenti delle tre classi saranno, nelle prossime ore, a scopo precauzionale sottoposti a tampone.

Attualmente in città ci sono 9 soggetti positivi. Si raccomanda di rispettare le norme sul distanziamento e l'uso dei dispositivi di protezione personale.