La Contucci sui 7 nuovi contagi a Montenero: «Cluster esteso e noto»

MONTENERO DI BISACCIA. «Cari concittadini, l'Asrem ci ha comunicato la presenza di sette nuovi casi di positività al Coronavirus.

Si tratta di un Cluster noto ed esteso, che si è palesato fin dai primi tamponi antigenici effettuati; ed è per questo motivo che abbiamo richiesto subito uno screening approfondito al Dipartimento Unico di Prevenzione, per i dipendenti di un'azienda locale. I dati dei tamponi molecolari comunicatici oggi, sono quindi il frutto di un controllo accurato; i casi sono evidentemente numerosi e stiamo ricostruendo in queste ore la catena dei contatti.

Non è questo il momento di abbassare la guardia. Vi preghiamo pertanto di prestare la massima attenzione, perché il virus sta circolando con troppa facilità in paese. Per fortuna c'è anche un guarito, a cui rivolgiamo i nostri auguri», si esprime così la sindaca di Montenero di Bisaccia».