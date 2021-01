CAMPOBASSO. Il progetto di Memoriale, che ha per referente scientifico il prof. Matteo Luigi Napolitano, è risultato vincitore di un finanziamento regionale nell'ambito del bando “Molise è Cultura 2020”. Capofila del progetto è l'Università; a condividere l'impegno alla sua realizzazione sono la Comunità Ebraica di Roma e i Comuni di Rocchetta a Volturno e di Scapoli.

Il progetto di Memoriale parte dall'idea che anche il Molise conserva tracce delle sofferenze, delle violenze, delle privazioni e delle discriminazioni di cui il nazifascismo si è reso responsabile nei confronti di tante vittime innocenti.

L'idea di realizzare un sito molisano per la Memoria dell’Internamento, della Deportazione e della Shoah s’inquadra peraltro in una lunga tradizione che ha visto l'Ateneo molisano protagonista della Rete Universitaria per il Giorno della Memoria: alimentando varie interazioni nel territorio con le Istituzioni e con la cittadinanza; e promuovendo momenti d’incontro, conferenze, dibattiti e lezioni itineranti (si pensi al “Treno della Memoria” organizzato insieme alla Regione Molise e a Ferrovie dello Stato).



Il progetto di Memoriale si propone, in particolare, di creare un luogo armonicamente incastonato nel tessuto urbano; un luogo che sia, al contempo, “Memoria” e “Memoriale”: ossia luogo in grado di ravvivare ricordi ed eventi; ma anche luogo che divenga un “presente costante”, perenne insegnamento alle future generazioni. E annunciarlo in occasione della Giorno della Memoria evidenzia proprio quella “forza propulsiva civile” che UniMol si propone di favorire.

Il Giorno della Memoria non può che legarsi al forte impegno di educare le giovani generazioni al ricordo della Shoah e degli orrori delle varie forme di razzismo in ogni suo travestimento. Ed è per questo che, proprio oggi, UniMol ha inteso fornire il suo ulteriore contributo attraverso la realizzazione di un video.

È doveroso ricordare, importante conoscere, essenziale tramandare. Guardando però al futuro.