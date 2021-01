Da consulente a vittima, coppia di malviventi vessa medico campano in Molise

CAMPOBASSO. Da consulente a vittima. E quanto accaduto ad un medico di Benevento ma residente a Campobasso, vessato da una coppia, finita agli arresti domiciliari con l’accusa di estorsione aggravata e continuata.

Tutto ha inizio quando una donna, 60enne di Campobasso, conosciuta per le richieste di soldi che effettuava anche in strada, richiede al medico una consulenza per l’ottenimento dell’invalidità.

Prestazione offerte gratuitamente. Ma soprattutto l’inizio di continue richieste di denaro, utilizzando le scuse più fantasiose, trasformatesi in vere e proprie minacce, con la complicità del compagno, un pregiudicato della provincia di Foggia.

L’estorsione è andata avanti fino a quando il professionista ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri, che ieri pomeriggio si sono fatti trovare nel luogo dove doveva esserci l’ultima consegna di denaro e hanno fermato e arrestato la coppia di estorsori.

I dettagli dell’operazione sono stati illustrati stamattina in una conferenza stampa dal comandante della Compagnia di Campobasso Antimo Ventrone e dal comandante del Nucleo operativo e radiomobile, Andrea Manzo