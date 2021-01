Odg Molise incontra Assostampa e Toma per concorsi e vaccini per giornalisti

CAMPOBASSO. «Nel corso dell’incontro in giunta regionale di ieri pomeriggio tra il sottoscritto, il presidente di Assostampa Giuseppe Di Pietro e il presidente Toma, tra le altre cose, il Governatore ha promesso un concorso pubblico nei prossimi mesi per via di un pensionamento dell’ufficio stampa in giunta e di un addetto stampa per il periodo Covid dell’Asrem». È quanto riporta il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino.

«Si è anche impegnato – conclude Cimino - Per favorire una intesa più stretta ordine Corecom per le materie di competenza comuni. Come presidente ho annunciato l’avvio dell’accreditamento dell’ordine quale ente formatore e la volontà di trovare una soluzione fattibile per la nostra sede non a norma. Toma ha comunicato di aver girato ad Arcuri la richiesta di vaccinazione tra le categorie a rischio appunto di noi giornalisti. Speriamo bene».