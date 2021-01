Coronavirus in Italia: 14.372 nuovi casi e 492 decessi da ieri

ROMA. Nuova discesa dei contagi da Covid-19 in Italia: dopo i 15.204 positivi di ieri, oggi se ne registrano 14.372 (832 in meno a distanza di 24 ore) per un totale di oltre 2milioni e mezzo (2.515.507 per la precisione) da inizio pandemia.

A fronte della diminuzione dei casi, tuttavia, crescono i decessi: sono 492 da ieri (per un totale di 87.831 da inizio pandemia) contro i 467 del 27 gennaio. Calano anche i dimessi/guariti nelle ultime 24 ore: sono 17.220 contro i 19.172 di ieri su un totale di 1.953.509 persone che hanno sconfitto il Covid-19.

Gli attualmente positivi sono 474.617 (sotto la soglia dei 500mila registrata il 23 gennaio) pari a -3.352 rispetto a ieri.