Petacciato: nuovo positivo nel mondo della scuola, domani tamponi molecolari

PETACCIATO. «A seguito della positività di soggetto riconducibile al mondo della scuola, in raccordo con la ASREM sono stati predisposti i tamponi molecolari per i soggetti ritenuti contatti stretti, per domani 29 gennaio alle ore 16.

I soggetti interessati saranno contattati dal dirigente scolastico.

I tamponi saranno effettuati nei locali sottostanti il Comune e coordinati dalla locale protezione civile, sempre disponibile a prestare la propria collaborazione.

Si coglie l’occasione per ringraziare il personale sanitario tutto, sottoposto da marzo a condizioni di lavoro stressanti e rischiose».

Questa la comunicazione del sindaco Roberto Di Pardo