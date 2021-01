Partorisce al Veneziale, ma il tampone è positivo: mamma e figlia trasferite al Cardarelli

CAMPOBASSO. Un caso di contagio si è registrato presso il reparto di Ostetricia dell’ospedale Veneziale di Isernia. Una donna di Bojano, prossima al parto, è giunta al nosocomio pentro nella giornata di ieri con le doglie e, immediatamente, come da prassi le è stato effettuato un tampone molecolare e spedito ai laboratori del Cardarelli di Campobasso. Non si è potuto aspettare il risultato dello stesso perché la donna ha nel frattempo dato alla luce la sua bimba. Poco dopo però è giunto il risultato con esito positivo del tampone effettuato e la neomamma e la sua bimba sono state trasferite al “Cardarelli” di Campobasso, centro covid regionale. Il reparto di Ostetricia del nosocomio pentro è stato prontamente sanificato e tornato immediatamente operativo. La donna, asintomatica, e la sua bimba stanno bene e sono ricoverate in una apposita aerea del Cardarelli attrezzata per queste esigenze.