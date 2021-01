Volata in cielo a soli 50 anni, il cordoglio della 5° E di via Stati Uniti per Maria Grazia Porreca

TERMOLI. A soli 50 anni lascia una figlia di 10 anni e il marito, a portarla via ai suoi inestimabili affetti un male incurabile, lutto nella famiglia Porreca-Iammarino per la scomparsa di Maria Grazia. Per loro un messaggio di cordoglio da parte della sezione V E della scuola primaria di via Stati Uniti, appartenente all'istituto comprensivo Schweitzer.

«Le parole sembrano vuote in momenti come questo... Mariagrazia eri una donna e una mamma speciale, affettuosa e benvoluta da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. La tua improvvisa morte ha lasciato un grande vuoto in quanti ti hanno amato. Il tuo ricordo sarà eterno nei nostri cuori».