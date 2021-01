Termoli calcio 1920, Marcello Ciofi è il nuovo preparatore dei portieri

TERMOLI. Nuovo arrivo in casa Termoli. Ha firmato oggi il nuovo preparatore dei portieri Marcello Ciofi. Arriva in giallorosso dopo una lunga esperienza prima tra i pali e poi come preparatore. In passato ha allenato i portieri di Teramo, San Severo, Lucera, Torremaggiore, San Giovanni Rotondo e Apricena. Nonostante il fermo del campionato a causa del Covid-19 l’Fcd Termoli Calcio 1920 continua a rafforzare il proprio organico nella speranza di riprendere il prima possibile il torneo.

La pausa degli ultimi tempi e’ stata sfruttata per mettere a punto la squadra e il team di allenatori ma anche per programmare il rilancio dell’immagine del sodalizio giallorosso. La società e’ infatti al lavoro per la realizzazione del nuovo sito internet e per l’attivazione delle pagine social di riferimento che ancora mancano. Si lavora quindi su tutti i fronti in attesa che il COVID-19 allenti la presa e consenta la ripresa dell’attività’ agonistica. Al nuovo preparatore dei portieri Marcello Ciofi l’in bocca al lupo da parte di tutta la società’ per questa nuova esperienza a Termoli.