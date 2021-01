Fca Plastic Unit di Atessa, Cobas: "Sciopero su recuperi e straordinari"

ATESSA. La fusione di Fca con Peugeot lascia tanti interrogativi al momento. I Cobas chiedono certezze sul futuro dei lavoratori e degli impianti, per questa ragione sono pronti all sciopero alla Fca Plastic Unit di Atessa:

"Come sarà la nuova dimensione geografica di Stellantis? Per saperlo bisognerà attendere il piano industriale che Carlos Tavares (Peugeot) dovrebbe presentare nel giro di qualche mese. Solo allora si capirà il futuro delle fabbriche italiane del gruppo. Secondo i soliti“esperti” i vantaggi dell’aggregazione si vedranno pienamente solo quando i “brand” del gruppo convergeranno su poche piattaforme.Fatto che non promette niente di buono per l’occupazione nei vari impianti dei duegruppi distribuiti in giro per il mondo. Infatti se essi “convergeranno”, vorrà dire che “diminuiranno”. Cioè ci saranno chiusure di fabbriche.

Domanda: Dove? Come al solito i lavoratori lo sapranno , quando già saranno in procinto di essereconsiderati "in esubero". Della serie: "non ci servi più!"

I Cobas non accettano questa impostazione, in cui il loro ruolo è quello di accettare e basta. Noi siamo per la dignità di lavorare bene e lavorare tutti.

Un motivo validissimo per continuare a scioperare: