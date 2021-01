Pietracatella, dal 1 febbraio riapre la scuola dell'infanzia paritaria "Sacro Cuore"

PIETRACATELLA. Grazie ad un lavoro congiunto tra i membri del C.o.C., la Direttrice della scuola dell'Infanzia paritaria e di tutta l'amministrazione, si comunica che lunedì 1° febbraio si tornerà con la didattica in presenza per tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia per la fascia di età da 4 a 5 anni.

Mentre per i 3 anni si prevede la DAD, ove possibile, al fine di evitare eccessivi affollamenti, fino a nuove disposizioni.

Il Sindaco e l'amministrazione tutta augurano a tutti i nostri bambini una buona ripresa scolastica in presenza e una forte raccomandazione per il rispetto delle norme anti-contagio.



Il testo dell’ordinanza:

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 12 del 08-11-2020 avente ad oggetto: “Emergenza da Covid-19. Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado”;

RICHIAMATA altresì la propria Ordinanza n. 14 del 28-11-2020 avente ad oggetto: “Riapertura Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado” nella quale si rimandava a data da destinarsi la riapertura della Scuola dell’Infanzia paritaria “Sacro Cuore”;

PREMESSO CHE nel Comune di Pietracatella nelle ultime settimane risultano stabili i casi Covid19, i quali in sono monitorati da parte delle Autorità Sanitarie;

CONSIDERATO CHE l’ASReM ha disposto il monitoraggio dei contatti con le persone risultate positive al Covid -19;

RITENUTO CHE, allo stato e in attesa di conoscere l’effettivo livello di diffusione dei contagi, di dover adottare misure in via precauzionale tese ad evitare la diffusione del virus, soprattutto in ambito scolastico, prevedendo una riapertura differenziata;

SENTITI per le vie brevi, il dirigente della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” ed i componenti del C.O.C. di Pietracatella che hanno condiviso, ognuno per le proprie motivazioni, la possibilità della riapertura, anche parziale, della scuola in oggetto;

VISTI i principali riferimenti normativi in abito sanitario e di sicurezza per lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza nelle scuole dell’Infanzia;

TENUTO CONTO ALTRESÌ CHE: - i rapporti ed i legami tra la comunità di Pietracatella e quella di Sant’Elia a Pianisi sono molto frequenti e molto numerosi ed anche rapporti scolastici sono all’ordine del giorno; - la situazione epidemiologica nel territorio comunale di Sant'Elia a Pianisi è in corso di miglioramento;

VISTE i DPCM e le disposizioni vigenti in materia di contenimento dell’Emergenza Covid-19;

VISTO il D.P.R. 616/1977; RAVVISATA l’opportunità di porre in essere ogni utile misura precauzionale al fine di contrastare sul territorio l’eventuale diffusione del Covid-19;

VISTA la legge 241/90; VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i;

ORDINA con decorrenza dal 1° febbraio 2021, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico:

1. la riapertura delle attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”;

2. restano consentite, in presenza, le sole attività destinate agli alunni nati nel 2015 e 2016, oltre che agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte della Direttrice dell’Istituto scolastico e delle specifiche condizioni di contesto;

3. per gli alunni nati negli anni successivi al 2016 resta attiva la sola didattica a distanza, ove prevista;

4. di applicare tutte le precauzioni dettate dal Ministero della Salute per quanto attiene la sicurezza sanitaria per la didattica in presenza, rispettando in maniera prioritaria le normative anti-contagio;

2. di trasmettere la presente ordinanza a:

- Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”;

- Regione Molise;

- ASReM;

- Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso;

- Prefetto di Campobasso;

- Stazione dei Carabinieri di Sant’Elia a Pianisi.

A V V E R T E

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Molise entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.