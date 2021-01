Resta schiacciato dall’albero che stava tagliando, muore 65enne in Molise

FROSOLONE. E’ rimasto schiacciato dall’albero che stava tagliando. Sarebbe morto così C. C. un 65enne di Frosolone. Nella serata di ieri i familiari, non vedendolo rientrare a casa, sono andati a cercarlo in località Vallecupa dove si era recato per effettuare il taglio della legna. E proprio nel bosco lo hanno trovato privo di vita schiacciato dal tronco dell’albero che stava abbattendo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco che hanno effettuato tutti gli accertamenti e i rilievi del caso al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il corpo dell’uomo è stato rimosso dopo l’intervento e l’autorizzazione del magistrato di turno. Una tragedia che ha scosso l’intero paese.