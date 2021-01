Contagi a Campomarino, i commercianti chiudono temporaneamente e Saburro li ringrazia

CAMPOMARINO. Se a Termoli la movida non arretra nemmeno di fronte ai nuovi contagi e alla decisione di chiudere le scuole per una decina di giorni, a Campomarino i commercianti hanno voluto condividere la preoccupazione dell'amministrazione locale, abbassando le saracinesche.

«Ringrazio i commercianti che hanno deciso in queste ore, in modo del tutto spontaneo e rinunciando a introiti derivanti dalle loro attività, di chiudere temporanemente. Grande senso di responsabilità e di amore per il paese e per i nostri concittadini. A voi tutti, e a tutti quelli che decideranno di prendervi come esempio, va il ringraziamento personale come vostro concittadino ancor prima che come amministratore. Buona domenica», il messaggio che rivolge agli esercenti l'assessore comunale Antonio Saburro.