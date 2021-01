Tamponi negativi a Petacciato, si rientra in classe un giorno prima

PETACCIATO. A Petacciato si torna a scuola un giorno prima, rispetto alla precedente ordinanza.

«Premesso che con ordinanza sindacale n.4 del 23 gennaio 2021 si è disposta la chiusura, in via precauzionale, da lunedì 25 gennaio 2021 e fino a martedì 2 febbraio 2021 delle classi IV A e IV B della Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “V.Cuoco” di Petacciato; considerato che in data 29 gennaio u.s. sono stati eseguiti i tamponi dalla Asrem competente. Atteso che la dirigente scolastica nella serata di ieri 30 gennaio ha comunicato la negatività dei soggetti sottoposti a tampone, precisando che si ravvisano le condizioni per la ripresa della didattica in presenza da lunedì 1 febbraio si dispone la riapertura delle classi IV A E IV B da lunedì 1 febbraio 2021, in modifica a quanto statuito con propria precedente ordinanza n.4/2021.