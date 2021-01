«Basta assembramenti in piazze e portici», stretta di Puchetti dopo i nuovi contagi

LARINO. Nuova informativa alla cittadinanza a Larino sul contagio da Covid da parte del sindaco Pino Puchetti.

«Si informa la cittadinanza che Larino registra dei nuovi casi di positività al Covid-19. Dai dati si è appreso che sono 4 i nuovi positivi. Tutti legati ai tre cluster attualmente presenti in città.

L'altro contagio segnalato su Larino da parte dell'Asrem è riferito ad un soggetto attualmente detenuto presso la casa circondariale.

Nel pomeriggio, come saprete, sono stati effettuati una ottantina di tamponi agli studenti del liceo e al personale docente e non. I risultati, con ogni probabilità, potrebbero arrivare già nella tarda serata di domani, al massimo lunedì mattina.

Per cui, come detto ieri, si sta valutando di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ma quello che più mi preme sottolineare è il rispetto delle regole, soprattutto da parte dei più giovani. Piazza del Popolo e i portici della farmacia non possono essere più bar a cielo aperto fino alle 22.

In tal senso, solleciterò le forze dell'ordine, a partire dalla Municipale, a far rispettare i divieti ed ad elevare le sanzioni previste a chi continua a non tenerne conto.

Attualmente in città ci sono 18 casi positivi, ma altri potrebbero emergere nelle prossime ore in quanto mi hanno segnalato che alcuni nostri concittadini hanno evidenti sintomi del virus».