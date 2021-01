​Lutto in casa Barile, a 73 anni si è spento Luigi

TERMOLI. Si è spento, all'età di 73 anni, Luigi Barile. Sempre sorridente, aveva sempre una parola buona per tutti, Luigi è stata una persona straordinaria in grado di lasciare un segno positivo in chiunque avesse avuto la fortuna di incrociare la sua strada.



All'assessore Michele Barile, al suo papà Mario, alle zie Lorenzina e Amelia ed ai parenti tutti giungano le più sentite condoglianze per la perdita dalla redazione di Termolionline.

I funerali avranno luogo martedì 2 febbraio alle 10. 30 nella chiesa di San Pietro e Paolo a Termoli.