Presunto caso di positività in Comune a Guglionesi, il sindaco chiude il municipio per 2 giorni

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che il Sindaco ha emesso l'ordinanza n. 1 del 31.01.2021: "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI UFFICI COMUNALI".

Il Sindaco di Guglionesi "preso atto di un presunto caso di positività al COVID-19 in corso di accertamento negli uffici comunali;

Ritenuto necessario, in attesa del completamento degli accertamenti necessari e della predisposizione delle misure di contenimento, disporre:

1) la chiusura temporanea degli uffici comunali per le giornate di lunedì 1° febbraio e martedì 2 febbraio 2021;

2) che il personale degli uffici svolga il proprio lavoro da remoto (Smart working);

3) che le istanze siano ricevibili esclusivamente tramite posta elettronica e posta elettronica certificata alle caselle: comune@comune.guglionesi.cb.it e comune.guglionesi@pec.leonet.it;

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Visto il D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto dell’Ente;

O R D I N A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

1) la chiusura temporanea degli uffici comunali per le giornate di lunedì 1° febbraio e martedì 2 febbraio 2021;

2) che il personale degli uffici svolga il proprio lavoro da remoto (cd. Smart working);

3) che le istanze siano ricevibili esclusivamente tramite posta elettronica e posta elettronica certificata alle caselle: comune@comune.guglionesi.cb.it e comune.guglionesi@pec.leonet.it;

D I S P O N E

• che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e divulgata alla Cittadinanza, nonché trasmessa a tutti i dipendenti, alla Prefettura-U.T.G. di Campobasso, alla locale Stazione dei Carabinieri;

• che la stessa sia altresì trasmessa ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente (ivi compresi i tirocinanti) unitamente alle proprie disposizioni e in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267.