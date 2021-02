Palata in piena emergenza Covid, si discute sulla zona rossa

PALATA. A Palata 18 i casi resi noti dall’Asrem, per la sindaca Maria Di Lena sono 20. Potrebbero esserci anche novità riguardo una zona rossa, ma se ne saprà lunedì mattina di più «Si comunica che da comunicazione pervenuta risultano 20 nuovi casi di positività e 2 guariti, pertanto il numero complessivo di cittadini positivi residenti nel nostro comune attualmente è pari a 39. Tutti coloro che hanno avuto contatti diretti con gli attuali positivi dovranno osservare isolamento preventivo per 10 giorni.

Chiunque avesse necessità per effettuare la spesa o l'acquisto di farmaci può contattare il sindaco al n. 339. 5243502. Portiamo un nuovo abbraccio a tutti i bimbi e ragazzi e auguriamo loro, a tutti i familiari e a tutti gli altri cittadini positivi una pronta guarigione. Visto il forte aumento dei contagi registrato sono vietati ogni forma di assembramento, al di fuori dei locali pubblici e negozi, presso le piazze, nonché nelle abitazioni private. Si invita ad uscire di casa solo per motivi di necessità, lavoro o salute. Manteniamo sempre le distanze di sicurezza, indossiamo sempre e soprattutto correttamente la mascherina e igienizziamo costantemente le mani».

«Nella mattinata di sabato sono stati effettuati i tamponi su tutti gli alunni della scuola primaria, i collaboratori scolastici e gli insegnanti, oltre che su tutto il personale dipendente del Comune. Sono stati effettuati fin qui ben oltre 200 tamponi al fine di poter ricostruire la rete dei contatti tra i cittadini positivi al covid-19. Vogliamo esprimere un grande ringraziamento all'Asrem per avere accolto la nostra richiesta ed in particolare il dottor Oriente, alla dottoressa Montanaro per aver autorizzato, per ben due giorni quasi consecutivi, al prelievo dei tamponi direttamente presso il nostro Comune. Un ringraziamento va anche al dottor Mimmo Brunetti Mimmo e all'infermiera Silvia Colasurdo che si sono recati presso il nostro Comune, per la professionalità e la disponibilità dimostrata nell'effettuare tutti i vari tamponi, soprattutto nei confronti dei più piccini. Un ringraziamento è rivolto anche alla nostra dottoressa Scica per la disponibilità e per tutte le comunicazioni e richieste effettuate. Continuiamo a mantenere un atteggiamento positivo e soprattutto rispettiamo sempre le regole previste».