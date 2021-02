Suggerimenti e prevenzione, la domenica impegnata del sindaco Di Pardo

PETACCIATO. Il sindaco Roberto Di Pardo si è rivolto alla comunità di Petacciato ben 4 volte oggi, la prima sulla riapertura in presenza delle due classi messe in dad la scorsa settimana, poi entra nel merito del contagio diffuso sulla costa: «Cari concittadini, a seguito dell'ordinanza del sindaco di Termoli, con la quale è stata disposta la chiusura di tutte le scuole della cittadina dal 1° al 10 febbraio 2021, invito i genitori di tutti gli studenti di Petacciato che frequentano le classi interessate da casi positivi, specie dell'Istituto Alberghiero e del Liceo Scientifico, a comunicare per un monitoraggio puntuale su eventuali isolamenti, i nominativi dei propri figli e la data dell’ultimo contatto.

Collaborare è fondamentale per spegnere sul nascere eventuali focolai di contagio con il positivo. Le notizie che giungono dai paesi vicini circa il numero dei contagi sono certamente allarmanti e richiedono quanto mai prudenza e responsabilità nei comportamenti. Però sento di dover rassicurare i cittadini di Petacciato. Qui abbiamo attualmente 14 positivi, di cui 2 al cardarelli e gli altri in isolamento domiciliare. Questo significa che la nostra popolazionestamostrando di non cedere alla tentazione di riunirsi, fare feste, assembramenti. Ma proprio per la serietà della situazione di paesi a noi vicini e per la notevole osmosi che esiste tra queste comunità e la nostra, soprattutto per motivi lavorativi e di studio, rinnovo l'invito a non abbassare la guardia, a rispettare norme e comportamenti: evitare assembramenti, indossare sempre la mascherina, mantenere la distanza interpersonale, igienizzarsi e lavarsi frequentemente le mani. Inoltre risultare negativi ad un tampone non ci dà immunità ma una fotografia risalente a 2/3 giorni prima pertanto invito tutti a non abbassare mai la guardia».

«Leggo post critici sul mio comunicato circa eventuali cluster presso istituti di scuole superiori di Termoli. Non mi appassiona la polemica. Mai! Tantomeno in questo periodo: preferisco concentrare le mie energie su azioni a favore dei miei concittadini. Però una spiegazione credo sia d’obbligo affinché anche chi vuol far finta di non aver capito, capisca. Personalmente ho ritenuto di dover fare il comunicato dopo aver letto quello del sindaco di Termoli e dopo averlo sentito al telefono. Ricordo che il sindaco è autorità sanitaria locale e che sabato ha emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di Termoli. Qualcuno potrebbe dirmi: e comunicazioni ufficiali? Da marzo siamo in emergenza e se aspettiamo le Pec siamo fritti. Le comunicazioni viaggiano spesso oralmente o su WhatsApp! L’emergenza è anche questa.

Il virus cammina più veloce della burocrazia. Personalmente sono in grado di risalire a catena di contatti per cluster locali, e l’ho sempre fatto, ma capite bene che nulla posso se si parla di comuni limitrofi.

L’unico modo è chiedere la collaborazione alle famiglie e agli studenti.

Da qui il mio post. In questo momento drammatico è dovere del sindaco reperire queste informazioni e collaborare con Asrem e sindaci dei comuni limitrofi con i quali si ha travaso di persone quotidianamente.

Solo collaborando e scambiandoci info riusciremo a rallentare il contagio. Credo molto nella collaborazione e da sempre lo faccio. Ricordo su tutto una mia telefonata di ottobre alla dirigente, allorquando un genitore, residente a Petacciato, di una studentessa dell’alberghiero risultò positivo. Apprendo felice, dal post critico, che potrebbe trattarsi di una “prevenzione esagerata”: me lo auguro e ne sarei felice. D’altro canto il mio comunicato non penso abbia sortito nessun effetto negativo sulla didattica (perché questo ci interessa dopo la tutela della salute) considerato che le scuole erano già chiuse per ordinanza sindacale del 30 gennaioۚ».