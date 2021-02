Vincenzo ​Musacchio intervistato dal Fatto Quotidiano sulle mafie albanesi

Veicoli al crocevia Autovelox e dintorni: le ultimissime!

Ci sono casi in cui non si deve pagare la sanzione pecuniaria per eccesso di velocità. A tale proposito la Corte di Cassazione ne ha stabilito la nullità quando l’accertamento sia stato posto in essere con un misuratore la cui taratura non sia avvenuta in un centro ‘Accredia’ o in