Dibattito sul Vietri, interviene Italia Libera-Forza Nuova con Gabriele Di Cienzo

GUGLIONESI. Riceviamo e pubblichiamo la nota del coordinatore provinciale di Italia Libera-Forza Nuova, Gabriele Di Cienzo.

«La faciloneria che saccentemente mette in mostra il consigliere regionale molisano Andrea Greco, in un video che qualche giorno fa, ha fatto il giro dei social, non si addice assolutamente a un candidato alla presidenza di una regione. L’azione compiuta nottetempo all’interno del Vietri di Larino, evidenzia, oltre che la scarsa attitudine del riconoscere e analizzare una problematica, dote fondamentale per potersi accomodare nei salotti della politica, anche una scarsa lungimiranza e soprattutto, la scarsa volontà di divulgare informazioni corrette.

Il presidio in questione, non può assolutamente essere utilizzato come si auspica nel filmato, in quanto un reparto di terapia intensiva deve, per ovvi motivi, trovarsi in un ospedale con altri reparti operativi, dove logistica e tempistica d’intervento siano funzionali per lo stesso. Inoltre, il Vietri attualmente, non è inutilizzato per volontà se no altri di Speranza e Conte che con l’emergenza in corso, hanno indicato, il minor utilizzo possibile degli “ospedali di comunità”, riducendo così, le attività degli stessi, ritenendoli non di prima necessità e come possibili luoghi di trasmissione del virus, sospendendo e ritardando, molteplici prestazioni a utenti con patologie croniche e non, ritenute al momento non indispensabili a fronte della pandemia.

Pertanto sarebbe assurdo non svolgere le attività di ordinaria manutenzione e pulizia, che servono per conservare lo stabile in perfette condizioni ed evitare il deterioramento, non certo per “spreco” come lui sostiene. Inoltre, l’esagerazione con cui si dipinge il presente, enfatizzando una situazione distopica e inquietante, purtroppo, tipica degli esponenti del suo movimento, non fa altro che alimentare il mostruoso “terrorismo mediatico”, davvero avvilente, e che va in contrasto con i reali dati in possesso della Protezione Civile, infatti il Molise non è mai andato in crisi e tutt’ora si trova in fascia “gialla”. Volendo continuare, il bacino di Campobasso, oltre che collocarsi in maniera più o meno equidistante, sia con la provincia di Isernia, sia con la zona di Termoli, permette una logistica adeguata sul territorio (tra Isernia e Larino ci sono più di cento km), quindi è impensabile e illogico, situare un centro covid, ai margini di una regione, aggiungendo inoltre che la maggior parte dei Molisani, risiede a Campobasso e d’intorni. Ancora, è assolutamente contestabile anche il discorso che ampliare, potenziare, l’ospedale di riferimento di una regione, sia uno spreco di soldi, anzi…

Probabilmente non si hanno le capacità e la lungimiranza, nel pensare che in un futuro meno “catastrofico”, lontano “dall’auspicio” del Consigliere pentastellato, qualsiasi miglioria e apportata, potrà essere utilizzato per rafforzare e/o aggiungere reparti al plesso di riferimento regionale. E’ sconcertante l’inadeguatezza, la mancanza di costrutto e lungimiranza, l’incapacità di trovare soluzioni che possa evidenziare una persona, soprattutto quando ricopre una carica così importante e che dovrebbe invece, tutelare e migliorare il nostro territorio, grazie alle sue capacità gestionali e decisionali che probabilmente, non ha».