Avarie all’illuminazione al porto, Capitaneria mette in guardia sui pericoli

TERMOLI. Si sono verificate di recente alcune avarie dell’impianto di illuminazione pubblica nei pressi della radice del molo Nord e molo Nord-Est del porto di Termoli.

La Capitaneria di porto di Termoli, ha già informato gli Enti competenti dell’anomalia in questione, che hanno assicurato un intervento tempestivo di riparazione.

Nelle more del ripristino della piena funzionalità del succitato impianto, tuttavia, si richiama l’attenzione dei fruitori di questo sorgitore, su quanto già disciplinato dall’articolo 7 dell’ordinanza di viabilità portuale n° 17/2020 del 22.06.2020 di questa Autorità Marittima, ovvero:

“Circolazione in assenza di illuminazione pubblica per black-out o avarie”

la circolazione veicolare e pedonale sulle banchine portuali interessate dall’assenza di illuminazione pubblica per black-out o avarie deve avvenire solo se necessario e con la massima prudenza, attenzione ed a passo d’uomo per i veicoli, ponendo in essere tutte le norme per la circolazione prevista in caso di scarsa visibilità.