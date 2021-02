Emergenza Covid, a Guglionesi scuole superiori chiuse

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che il Sindaco ha emesso l'ordinanza n. 2 del 01.02.2021: "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO NEL COMUNE DI GUGLIONESI".

Il Sindaco di Guglionesi "considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il verificarsi di casi di positività in varie zone del Basso Molise, alcune già dichiarate zona rossa con ordinanza del Presidente della Regione n.7 del 31 gennaio 2021;

Tenuta in debito conto la nota trasmessa in data odierna, e acquisita al protocollo dell’Ente al n.963 del 1° febbraio 2021, dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo avente sede i Guglionesi (CB), alla Piazza Indipendenza, 13 con la quale chiede di adottare i provvedimenti di competenza per la Scuola Secondaria di Secondo Grado al fine di contenere la diffusione del contagio;

Ritenuto opportuno, in via cautelativa, sospendere lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, limitatamente alle classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado al fine di limitare gli assembramenti nei trasporti scolastici e contenere l’ingresso nel territorio comunale di studenti provenienti da zone a rischio;

O R D I N A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate:

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado dell’Istituto Omnicomprensivo avente sede in Guglionesi (CB), alla Piazza Indipendenza, 13 dal giorno 02 febbraio 2021 fino al 10 febbraio 2021 incluso;

2. nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza potrà essere attivata, a cura delle istituzioni scolastiche, la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale;

3. al dirigente scolastico è demandata l’organizzazione del personale docente e non docente per ottimizzare al meglio la didattica nel rispetto delle misure di contenimento dei contagi".