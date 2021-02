Istituzione dell’unità regionale di Psicologia scolastica, Ruberto in audizione a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. La IV Commissione di Palazzo D'Aimmo, presieduta dal suo presidente Gianluca Cefaratti, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge n. 90, di iniziativa del consigliere Pallante, concernente, “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico e lavorativo”, e n.103, di iniziativa del Consigliere Calenda, concernente, ”Istituzione dell’Unità Regionale di Psicologia Scolastica”, ha audito, nella seduta di questo pomeriggio, la professoressa Agata Antonelli, in rappresentanza della Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale, la dottoressa Giuseppina Falciglia, direttrice dell’Unità di Neuropsichiatria infantile dell’Asrem e la dottoressa Alessandra Ruberto, pesidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise. L’esame delle due pdl continuerà nelle prossime sedute della Commissione.