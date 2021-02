Sindaca, alcuni amministratori e funzionari in isolamento a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca di Montenero di Bisaccia Simona Contucci fornisce i numeri dell’attuale situazione in paese: 13 i positivi da bollettino Asrem, 12 i positivi ad antigenico rapido, 1 positivo al molecolare effettuato fuori regione, 2 sintomatici da contatto di positivi in attesa di tampone e 24 persone in isolamento domiciliare.

In seguito al contatto avuto lo scorso lunedì con un caso di positività anche la sindaca Simona Contucci assieme ad altri amministratori ed alcuni funzionari comunali sono in isolamento. Ad un primo tampone rapido sono risultati tutti negativi ma bisogna attendere la mattinata di domani in quanto saranno sottoposti a tampone molecolare