Trasporto pubblico molisano, anno nuovo problemi vecchi

TERMOLI. «Ad inizio ottobre segnalammo la vicenda dei lavoratori pendolari che quotidianamente usufruivano dell’autobus per recarsi al lavoro nella tratta Campobasso- Termoli zona industriale ,delle ore 06.45. Purtroppo a causa dei lavori lungo tutto il tragitto che da Campobasso porta i lavoratori a Termoli l’autobus molto spesso arrivava in ritardo facendo perdere retribuzione ai lavoratori che non arrivavano in orario sul posto di lavoro». A denunciarlo è la Segreteria Territoriale Uilm-Uil.

«Ebbene, nonostante gli impegni presi in maniera informale con le confederazioni ,per una celeree definitivarisoluzione della problematica da parte dell’assessorato ai trasporti, dobbiamo constatare che a tutt’oggi la situazione non è cambiata. I LAVORATORI CONTINUANO AD ARRIVARE IN RITARDO. La richiesta che facemmo allora e che chiediamo nuovamente a nome dei tanti lavoratori (di cui in queste ore è stata inviata una raccolta firme in merito da parte di quest’ultimi ) è quella semplice di anticipare la corsa di 10/15 minuti. Non è tollerabile dopo aver aumentato gli abbonamenti del 40% lo scorso anno, perdere anche retribuzione.