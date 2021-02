Milano-Parigi in un’ora? In Puglia si progetta il treno del futuro

BARI. Il futuro della mobilità di persone e merci passa da Bari e promette di rivoluzionare i trasporti ad alta velocità: Angel Investment di Vito Pertosa, assieme alla startup canadese (ma con sede a Bari) TransPod Inc. continua il suo progetto mirato a velocizzare e rivoluzionare i trasporti ad alta velocità o, sarebbe meglio dire, altissima velocità. Sì, perché l’azienda punta a coprire il Bel Paese da sud a nord, consentendo di viaggiare fino a mille km all’ora. Come? Con un sistema di capsule a spinta a propulsione magnetica che viaggiano all’interno di un tunnel sottovuoto.

Sembra quasi fantascienza, ma la startup canadese sta mettendo a punto un sistema per collegare l'Italia, ma non solo, e assicura che si potrà viaggiare da Roma a Milano in soli 30 minuti e da Bari a Napoli in soli 15 e senza rotaie. Il “treno del futuro”, come è stato ribattezzato da molti, fa parte del progetto denominato “Hyperloop” e consentirà di collegare l’Italia al resto d’Europa in tempi brevissimi: ad esempio sarà possibile raggiungere Parigi da Milano in soli 60 minuti, come conferma Pertosa ai microfoni di Report.

La rivoluzione dei trasporti avverrà nel giro di qualche anno (sembra che l’azienda stia lavorando per richiedere le autorizzazioni in Europa entro il 2025) mantenendo costi bassi: «Costa meno dell’alta velocità – specifica ancora Pertosa e come riportato da La Repubblica – Consuma meno energia e la produce recuperandone una parte».